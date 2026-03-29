Sanchez’den İsrail’e din özgürlüğü tepkisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Kudüs’te Katoliklerin ibadetlerini engellemesini ve Kardinal Pierbattista Pizzaballa’ya yönelik vetoyu kınayarak Tel Aviv yönetimine din özgürlüğüne saygı çağrısında bulundu. Sanchez, İsrail’in Palmiye Pazarı kutlamalarına izin vermemesini eleştirirken, uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. İspanya hükümeti, hoşgörü ve inanç çeşitliliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde Kardinal Pierbattista Pizzaballa'ya yönelik vetosunu ve Katoliklerin ibadetlerinin engellenmesini kınayarak, Tel Aviv yönetimine din özgürlüğüne ve uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu. 

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ENGELLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katoliklerin Kudüs'teki Kutsal Mekanlarda Palmiye Pazarı'nı kutlamasına izin vermediğini belirten Sanchez, "Netanyahu, Katoliklerin Kudüs'teki Kutsal Mekanlarda Palmiye Pazarı'nı kutlamasını engelledi. Hiçbir açıklama yapmadan. Hiçbir sebep veya gerekçe göstermeden." dedi. 

HOŞGÖRÜ OLMADAN BİR ARADA YAŞAMAK İMKANSIZ

Konuşmasında uluslararası hukuk ve inanç çeşitliliği mesajı veren Sanchez, şunları kaydetti:

"İspanya Hükümeti olarak, din özgürlüğüne yönelik bu haksız saldırıyı kınıyor ve İsrail'in inanç çeşitliliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Çünkü hoşgörü olmadan bir arada yaşamak imkansızdır."

