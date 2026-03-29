İran’dan ABD ve İsrail üniversitelerine tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’daki üniversitelere yönelik saldırılarına karşılık olarak bölgedeki Amerikan ve İsrail üniversitelerini meşru hedef ilan etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ikinci ayına girerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bölgedeki gerilimi tırmandıracak yeni bir hamle geldi. İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD ve İsrail üniversitelerinin meşru hedef sayılacağını duyurdu.

BUNDAN BÖYLE MEŞRU HEDEF OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu yöneticilerine uyarı" başlığını taşıyan açıklamada, misilleme vurgusu yapıldı. Amerikan ve İsrail güçlerinin İran'daki eğitim kurumlarını defalarca bombaladığını belirten Devrim Muhafızları Ordusu, "Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle işgalci rejimin tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak meşru hedef olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

EN GEÇ 30 MART PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRE

Açıklamada, bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu kurumların çevresinde yaşayan sivillere can güvenlikleri için binalardan en az bir kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD hükümetine yönelik şartların sıralandığı metinde, "Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır." denildi.

Washington yönetiminin İsrail'i durdurması gerektiğinin altını çizen Devrim Muhafızları Ordusu, konuya "Ayrıca üniversitelerinin daha sonra da zarar görmemesini istiyorsa, vahşi müttefik güçlerinin üniversitelere ve araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir, aksi takdirde tehdit geçerliliğini koruyacak ve gerçekleştirilecektir." sözleriyle işaret etti.

Bölgede tırmanan gerilim kapsamında, ABD ve İsrail saldırılarında 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, önceki gün ise Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef alınmıştı.