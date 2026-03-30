ABD o ülkelerde alarma geçti, vatandaşlarını uyardu! Derhal terkedin

Orta Doğu'daki savaşta bir ay geride kalmak üzereyken ABD'den bölgedeki vatandaşlarına art arda uyarılar geldi. ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran ve ona bağlı milislerin, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok’taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı diğer üniversiteleri hedef almayı planladığını belirterek, ABD vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etmeleri çağrısını yineledi. ABD yönetimi aynı zamanda Katar’da bulunan vatandaşlarına olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyle başlayan savaş, ABD'yi Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşları kapsamında alarma geçirdi. ABD yönetimi, Irak ve Katar'daki vatandaşlarına olası İran saldırılarına karşı uyardı.

ABD'DEN "İRAN IRAK’TAKİ AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE SALDIRICAK" UYARISI

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın muhtemel Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada ülkedeki Amerikan üniversitelerine yönelik saldırı planlarına ilişkin şunlar belirtildi:

“İran ve ona bağlı terörist milisler, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok’taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef almayı planlıyor olabilir. İran özellikle Orta Doğu genelindeki Amerikan üniversitelerine yönelik tehditlerde bulunmuştur. İran yanlısı terörist milisler, Irak geneli ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil, Amerikan vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar düzenlemiştir.”

"IRAK’I DERHAL TERK EDİN" ÇAĞRISI

ABD vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Irak’taki ABD misyonunun, ayrılma emri verilmiş olmasına rağmen, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla açık kalmaya devam ettiği belirtildi.

Irak hava sahasında süregelen roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne veya Erbil’deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapan ABD Büyükelçiliği, daha önce de Irak’taki ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapmıştı.

ABD'DEN KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINA "HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI

ABD yönetimi, Orta Doğu’da devam eden gelişmeler nedeniyle Katar’da bulunan vatandaşlarına dikkatli olmaları ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı bulunmaları çağrısında bulundu.

ABD’nin Doha Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından izlendiği, vatandaşların kendi güvenliklerine ilişkin sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirmelere devam edileceği belirtildi.

KATAR'DAKİ ABD VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Büyükelçilik tarafından yayımlanan uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'dan ayrılmak istemeniz durumunda ABD hükümeti, mevcut ayrılış seçenekleri hakkında en güncel bilgiler ışığında size yardımcı olmaya hazırdır."

Katar'da kalmayı tercih eden vatandaşlara yönelik dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada; yerel makamların direktifleri doğrultusunda güvenli alanlara geçilmesi konusunda hazırlıklı olunması istendi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarından; ikamet ettikleri yerlerde yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerini hazır bulundurmaları talep edildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlar için uçuş ve kara yolu seçeneklerine dair teknik bilgiler de paylaşıldı.

