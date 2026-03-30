BIST 12.698
DOLAR 44,46
EURO 51,25
ALTIN 6.471,32
HABER /  DÜNYA

İsrail tarihinde bir ilk! 2026 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

İsrail Meclisi, 142 milyar İsrail şekeli (45,3 milyar Amerikan doları) ayrılan 2026 bütçesini onayladı. Bu, İsrail tarihinin en büyük bütçesi olarak kaydedilirken, muhalefet lideri Yair Lapid, bütçeyi "devlet tarihinin en büyük hırsızlığı" olarak nitelendirdi.

Abone ol

İsrail Meclisi (Knesset), Savunma Bakanlığı harcamaları için 142 milyar İsrail şekeli (45,3 milyar Amerikan doları) pay ayrılan 2026 bütçesini onayladı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi genel kurulunda onaylanan 2026 bütçesi İsrail tarihinin en büyük bütçesi oldu.

İsrail Savunma Bakanlığı için 45,3 milyar dolar ayrılan 2026 bütçesinde, buna ek olarak bakanlığa gelire bağlı harcamalar için 22 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 7 milyar Amerikan doları) ve uzun vadeli harcama taahhütleri için 82,2 milyar İsrail şekeli (26,3 milyar Amerikan doları) ayrıldı.

"Devlet tarihinin en büyük hırsızlığı"

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid'in "devlet tarihinin en büyük hırsızlığı" olarak nitelendirdiği, tartışmalı 850,6 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 271 milyar Amerikan doları) tutarındaki bütçe 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 62'ye karşı 55 oyla kabul edildi.

Bütçe oylamasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerinin, Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencilerinin askerlikte muaf tutulmasına ilişkin yasanın çıkmaması nedeniyle, bütçeye onay vermeme tehditleri altında gidildi.

Erken seçim ihtimali rafa kalktı

İsrail yasalarına göre, mart sonuna kadar bütçenin onaylanmaması, hükümetin düşmesi ve üç ay içerisinde erken seçime gidilmesine yol açıyor. Bütçenin onaylanmasıyla Netanyahu hükümeti, İran'a yönelik saldırıların gölgesinde erken seçim ihtimalini de ertelemiş oldu.

"HÜKÜMETİN GİZLİ PLANINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR"
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise bütçede Yeşiva ve Haredi kurumlarına 790 milyon şekel (yaklaşık 252 milyon Amerikan doları) ayrıldığını ve bunun "bir gece yarısı yangından mal kaçırılır gibi" yapıldığını kaydetti.

Haberde, hükümetin gizli planına muhalefetin hazırlıksız yakalandığı şeklinde değerlendirilerek Haredilere aktarılan bu fonun daha önce İsrail Başsavcılığı tarafından dondurulduğu hatırlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaştan tepki yağdı, Erdoğan talimatı verdi! Yeni düzenleme geliyor
