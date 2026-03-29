Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştü! "Çok güzel Bozkurt olmuşsun"
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen sürpriz telefon görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı.
Bahçeli'nin kendisine teşekkür ettiği görüşmeyi anlatan Kaygılaroğlu şu sözleri sarf etti.
Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Kaygılaroğlu, Bahçeli’den gelen telefon hakkında açıklamalarda bulundu. Yeraltı dizisinde Bozo karakterini canlandıran oyuncu, Bahçeli’nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini söyledi.
Kaygılaroğlu, telefon görüşmesinde Bahçeli’nin övgülerini şu sözlerle aktardı:
"Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim, sağ olun' dedim. 'Eğer kabul ederseniz size bir tablo hediye etmek istiyorum' dedi."
"Derin bir sessizlik oldu bir kaç saniye"
Tabloyu evine astığını belirten Kaygılaroğlu, konuşmanın sosyal medyada gündem olan karşılıklı sessizlik kısmını şu sözlerle anlattı: