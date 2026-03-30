Kolu kırılan Victor Osimhen'den Galatasaray yönetimine rest! Kesin kararını verdi
Kırık kolu nedeniyle ameliyat olan Victor Osimhen'in sahalara dönüş süreci merakla takip ediliyor. Kaçıracağı maçlar netleşirken, gözler şimdiden kritik derbiye çevrildi. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki durumu merak konusu olan Osimhen'in yönetime resti çektiği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...
Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta İstanbul’da geçirdiği operasyonun ardından sahalara dönüş için zamana karşı yarış veriyor. Kırık kolundan ameliyat edilen yıldız oyuncunun rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin önemli gol ayağının tedavisiyle kulüp doktoru Yener İnce birebir ilgileniyor. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelere göre Nijeryalı futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Osimhen o maçlarda yok
Bu süreçte Osimhen’in ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet, yıldız oyuncunun sağlığını riske atmamak adına süreci dikkatle yönetiyor.
Osimhen'den yönetime rest
Öte yandan golcü futbolcunun hedefi ise net. 26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Osimhen’e bu durumun risk teşkil edebileceği söylense de kesin olarak kararlı olduğu ve yönetime “Ne olursa olsun derbide sahada olacağım” resti çektiği öğrenildi.