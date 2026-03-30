BIST 12.677
DOLAR 44,47
EURO 51,18
ALTIN 6.482,05
HABER /  GÜNCEL  /  YOL DURUMU

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Abone ol

Otoyolun İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
Montella'dan Arda Güler'e özel görev
Montella'dan Arda Güler'e özel görev
Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...
Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...
Kosovalı futbolcu Aliti, Türkiye ile oynayacakları play-off finali hakkında konuştu
Kosovalı futbolcu Aliti, Türkiye ile oynayacakları play-off finali hakkında konuştu
İki LNG tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti
İki LNG tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Akbank akıllı saatlerle temassız ödeme ekosistemini genişletiyor
Akbank akıllı saatlerle temassız ödeme ekosistemini genişletiyor
Bilirkişi bilmecesi yaşanmıştı: İmamoğlu'nun 4 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün
Bilirkişi bilmecesi yaşanmıştı: İmamoğlu'nun 4 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün
Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir
Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir
Eşini evde uygunsuz şekilde bastı! Karısının yanındaki dayısı çıkınca...
Eşini evde uygunsuz şekilde bastı! Karısının yanındaki dayısı çıkınca...