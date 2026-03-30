APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!

TÜRKİYE'de uygulanan plaka sistemiyle ilgili arka arkaya gelen haberlerle kafalar çok karıştı. APP plakalar için son haber geldi. Erteleme yok, 1 Nisan itibariyle mühürsüz APP plakalara 140 bin lira para cezası kesilecek. Kalın harfle basılmış olan APP plakalarda ise ceza yok. Peki değişmesi gereken APP plakayı nasıl anlayacaksınız. Bu görsellere bakmanızda fayda var.

APP plaka ve multimedya ekranlara getirilen yasaklar vatandaşların gündemini oluştururken, bugün İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre standart dışı APP plakalının değişimi için erteleme yok, 1 Nisan itibariyle sürücülere 140 bin lira ceza yazılacak.

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

Plakanızın standartlara uygunluğunu aşağıdaki görselden kontrol edebilirsiniz. APP (kalın harfli) her plaka cezaya tabii değil.

KALIN HAFRLİ PLAKA CEZAYA TABİİ Mİ?

-Kalın harfli basılmış olsa da üzerinde mühür ve güvenlik şeridi varsa bu plaka geçerli sayılıyor.

Hatalı (kalın harfle basılması) olsa dahi TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak, ancak süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak.

CEZA KESİLECEK APP PLAKALAR HANGİLERİ?

Plakanızda kontrol etmeniz gereken kalın basım olması değil üzerinde bulunması gereken mühür ve güvenlik işareti.

-Eğer plakanızda mühür ve güvenlik işareti yoksa 140 bin lira para cezası kesilecek.



(Yukarda gördüğünüz bu görsel, ceza kesilecek APP plakanın örneği)

"ERTELEME YOK, 140 BİN TL CEZA"

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-"Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok.

-Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak.

-Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."

APP PLAKA İLE NORMAL PLAKA FARKI NEDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP plaka ile normal plaka arasındaki farkları anlattı. Mutlu, bir plakanın geçerli sayılabilmesi için Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) veya yetkilendirdiği odalarca basılmış olması belirtti.

Geçerli plakalar

*Yasal bir plakada sol tarafta mavi zemin üzerine "TR" rumuzu olmalı.

Plaka üzerinde ise mutlaka TŞOF mührü, hologram ve güvenlik şeridi bulunmalı. (2024 itibariyle yeni plakalarda karekod da bulunuyor.)

Güvenlik şeritleri içerisinde ay-yıldız ve TR işaretleri yer almalı.





*Plaka kalın harflerle basılmış ancak mühür ve güvenlik şeridi varsa bu plakalar geçerli. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu ve cezası yok.



Geçersiz plakalar

-Plakanın üzerinde TŞOF mührü ve güvenlik işareti yoksa bu cezalar sahte kabul edilecek ve 1 Nisan itibariyle 140 bin lira para cezası kesilecek.