Bilirkişi bilmecesi yaşanmıştı: İmamoğlu'nun 4 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kamuoyunda ‘bilirkişi davası’ olarak bilinen dava kapsamında yargılanmasına devam edildi. Aynı gün içerisinde iki farklı dava kapsamında yargılanan Ekrem İmamoğlu savunmasında, “Tabir-i Caizse bugün burada bir Ekrem İmamoğlu mesaisi yaşanıyor." derken, duruşma, 13 Temmuz 2026 saat 10.00’a erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak 2025 tarihinde yaptığı basın toplantısında bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişi S.B.’yi hedef gösterdiği gerekçesiyle “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 2 No’lu salonda görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı.

Açıklamada, İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DURUŞMA MÜTALAA İÇİN ERTELENDİ

Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenilen dosyaların henüz gönderilmediğini, İstenilen dosyaların mahkemeye geldiğinde esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya tevdi edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, TCK 288 kapsamında olan “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçunun ön ödeme kapsamında olduğunu belirterek işlemlerin tamamlanması halinde bu suçtan önümüzdeki celse değerlendirme yapacağını belirtti. Duruşma, 13 Temmuz 2026 saat 10.00’a erteledi.

HAKARET VE TEHDİT SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Silivri’de görüldü. Duruşma sırasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında, görevli yargı mensuplarına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle ‘yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın 4’üncü duruşması, İstanbul Adliyesi’ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30 Mart 2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.