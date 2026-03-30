BIST 12.657
DOLAR 44,47
EURO 51,16
ALTIN 6.484,57
HABER /  EKONOMİ

Akfen'den eğitime 1000 bilgisayar desteği

Akfen'den eğitime 1000 bilgisayar desteği

Akfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği işbirliğiyle 1000 adet bilgisayar, okulların kullanımına sunulacak.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokolle "sürdürülebilir sosyal fayda yaklaşımını merkeze alan" uygulama hayata geçirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Akfen Eskişehir Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Yalçın Temel, Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ Genel Müdürü Uğur Kılınç, milli eğitim yöneticileri ve şirket yetkilileri katıldı.

Protokol kapsamında, çalışır durumda olan 1000 bilgisayar kasası ve monitör, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte belirlenen okullara ulaştırılacak. Bu sayede okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin dijital imkanlara erişiminin artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kurulum ve teknik destek süreçleri de sağlanarak ekipmanların etkin ve sürdürülebilir kullanımı güvence altına alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ Genel Müdürü Uğur Kılınç, sahip oldukları kaynakları yalnızca ekonomik değer üretmek için kullanmadıklarını belirtti.

Söz konusu kaynakları toplumsal faydayı büyütmek için de kullanmayı önceliklendirdiklerini aktaran Kılınç, "Eskişehir'de hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, kullanılabilir durumdaki teknolojik ekipmanların yeniden değerlendirilerek eğitime kazandırılmasını sağlayan sürdürülebilir model sunuyor. Bu yaklaşımın, farklı bölgelerde de yaygınlaşarak daha fazla öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

