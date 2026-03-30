Vakti geldi dedi duyurdu! Bomba altın ve gümüş yorumu: Çok hızlı olacak
Gümüş, 2026'ya rekorlarla başlasa da martta yön arıyor. Ocakta 121 dolara çıkan gümüş, haftayı 69,80 dolardan kapattı.
İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yorum geldi.
"GÜMÜŞTEKİ BU GERİ ÇEKİLMELER KALICI DEĞİL"
Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalından yaptığı değerlendirmelerde gümüş yatırımcısını "panik yapmamaya" çağırdı.
"2026 yılı bir manipülasyon ve güçlü psikoloji yılıdır. Gümüşte yaşanan bu geri çekilmeler kalıcı değildir, aksine birer alım fırsatıdır" diyen Memiş, gümüşün tekrar yükselişe geçeceğinin altını çizdi.
Gram gümüşün haftayı 99,59 TL seviyesinden kapattığını belirten Memiş, ons gümüşün ise 69,71 dolar seviyesinde haftayı tamamladığını ifade etti.
"GÜMÜŞ İÇİN VAKİT GELDİ"
"Gümüş için satın alma vakti geldi" uyarısı yaptığını hatırlatan Memiş, bu görüşünü koruduğunu belirtti.
"GÜMÜŞTE HIZLI YÜKSELİŞLER BEKLİYORUM"
Memiş, gümüşte mevcut fiyat aralıklarının artık sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, gram gümüşte 90-100 TL bandının, ons gümüşte ise 60-70 dolar aralığının kalıcı olmayacağını dile getirdi.
Bu seviyelerin ardından "Hızlı yükselişler bekliyorum" diyen Memiş, yatırımcıların gümüşte yeni bir trend başlangıcına hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.