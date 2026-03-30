Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...

ANKARA Etimesgut Belediyesi’ne 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı. Gelen açıklamaya göre operasyon, belediyenin savcılığa yaptığı şikayetle başladı. Etimesgut Belediye Başkanı Behzat Ç. dizisi ile bilinen Erdal Beşikçioğlu...

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre soruşturma belediyenin savcılığa yaptığı şikayetle başladı. Belediyeden gelen açıklamada şöyle denildi:

Müdürler gözaltında

Belediyenin şikayetiyle başlatılan ve Sayıştay raporuyla tespit edilen zimmet olayında 4 üst düzey isim gözaltına alındı. Bu kişiler şunlar:

-Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç.,

-Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C.,

-Sosyal Yardım İşleri mutemet S.K.

-Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu H.B. gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı."

ETİMESGUT BELEDİYESİNİN AÇIKLAMASI



-"Daha önce Belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.’nde görevli bazı çalışanlarımız ile ilgili gözaltı ve arama kararı alındığı kamuoyuna açıklanmıştır.

Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup Belediyemize herhangi bir şekilde “Operasyon” yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir.

-Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan S.K. daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel 11.09.2025 tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikâyet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar Belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır."