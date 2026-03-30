Eşini evde uygunsuz şekilde bastı! Karısının yanındaki dayısı çıkınca...

DİYARBAKIR'dan gelen habere göre Kocaköy ilçesinde evli Muhsin D. karısını evde uygunsuz bir şekilde yakaladı. Eşini dayısıyla birlikte bulan Muhsin D. ortalığı kana buladı.

DİYARBAKIR'daki olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşam evine giden Muhsin D., evde 4 çocuk annesi olan eşi Özge D. ve A.T. isimli şahsı uygunsuz şekilde yakaladı. Bu kişinin şahsın dayısı olduğu ortaya çıktı.

EVDEKİ KİŞİ DAYISI ÇIKTI

Evdeki av tüfeğini alan Muhsin D., eşi Özge D. ve dayısının üzerine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞ ÖLDÜ DAYI AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 çocuk annesi Özge D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan dayı A.T ise hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Muhsin D, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.