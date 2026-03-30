Bakan Göktaş açıkladı: Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş açıkladı: Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda mart ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.

