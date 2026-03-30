CHP'de Özkan Yalım krizi! Otelde yarı çıplak basılmıştı eğer istifa etmezse...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanacak. Kritik toplantının ana gündemi, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve otel odasında belediyede görevli genç bir kadınla basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım olacak. Partililerin ihraç edilmesini istediği Özkan Yalım'dan Özgür Özel'in de istifasını isteyeceği, kabul etmemesi halinde ise Özkan Yalım'ın ihraç edileceği öğrenildi.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma soruşturma kapsamında geçen cuma Ankara'da gözaltına alınmıştı. Başkanın genç bir kadınla otel odasında basılması medyanın gündemine otururken, CHP bu skandalla sarsıldı.

21 yaşındaki yasak ilişkisi ile...
Özkan Yalım'ın otelde yar çıplak bir şekilde 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadınla yakalanmıştı. Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlendi.

Evli olan Özkan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu belirlenmişti. Otelde basıldığı (sağdaki) S.A. Ankara'da, diğer sevgilisi (soldaki) A.A. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Başkanın gayri ahlaki bir durumda yakalanması CHP'yi karıştırmış durumda.

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün Özkan Yalım'ı görüşecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 13.30'da yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'nda ihraç değerlendirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özkan Yalım'dan istifasını isteyeceği, istifa etmezse ihraç edileceği belirtildi.

