Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!

Sık idrara çıkma ve ani sıkışma hissi çoğu zaman geçici bir durum olarak değerlendirilse de bazı kişilerde günlük yaşamı zorlaştıran kalıcı bir soruna dönüşebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı. Dr. Cevper Ersöz, özellikle yanlış sıvı tüketimi ve kafein alışkanlıklarının mesane üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirterek önemli bilgiler paylaştı.

Gün içinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, ani idrar hissi ve bazen idrar kaçırma gibi şikayetler birçok kişi tarafından önemsenmese de altta yatan neden yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunu olabiliyor. Aşırı aktif mesane olarak adlandırılan bu durum, çoğu zaman günlük alışkanlıklardan kaynaklanabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Cevper Ersöz, sık idrara çıkmanın her zaman hastalık anlamına gelmediğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

“HER SIK İDRARA ÇIKMA HASTALIK ANLAMINA GELMEZ”

Aşırı aktif mesanenin sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi ve bazı durumlarda idrar kaçırma ile kendini gösterdiğini belirten Doç. Dr. Ersöz, “Bu durum günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak her sık idrara çıkma hastalık değildir. Klinik pratikte gördüğümüz hastaların önemli bir kısmında temel neden yaşam tarzıdır. Toplumda ‘ne kadar çok su içilirse o kadar sağlıklıdır’ şeklinde bir algı var. Ancak bu doğru değil. Gün içinde ihtiyacın üzerinde sıvı tüketmek mesaneyi sürekli dolu tutar ve sık tuvalete gitme alışkanlığı oluşturur” diye konuştu.

“ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT”

Kafeinli içeceklerin mesane üzerindeki etkisine de değinen Doç. Dr. Ersöz, “Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler mesaneyi uyararak ani idrar hissine neden olabilir. Özellikle gün içinde sık tüketildiğinde bu şikayetler daha belirgin hale gelir. Bu nedenle çay ve kahve tüketimini azaltmak, mümkünse akşam saatlerinde tamamen kesmek oldukça faydalıdır. Genellikle kilo başına 30 mililitre sıvı tüketimini öneriyoruz. Örneğin 70 kilo bir birey için günlük yaklaşık 2 litre su yeterlidir. Bunun üzerine çıkmak çoğu zaman gereksizdir” dedi.

“ŞİKAYETLER DEVAM EDİYORSA UZMANA BAŞVURUN”

Yaşam tarzı düzenlemelerine rağmen şikayetlerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ersöz, “Bu durumda bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmek ve gerekirse medikal tedavi planlamak önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.