Ekonomik güven endeksi Mart'ta geriledi

Ekonomik güven endeksi martta 2,8 azalarak 97,9’a düştü ve 100 eşik değerinin altına indi. Tüketici güveni 85,0’a gerilerken, reel kesim 100,0’a, hizmet sektörü 113,2’ye, perakende 113,6’ya ve inşaat sektörü 80,6’ya düştü.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Mart 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi bir önceki aya kıyasla geriledi. Şubat ayında 100,7 seviyesinde bulunan endeks, Martta 2,8 oranında düşüşle 97,9 değerine indi. Böylece endeks yeniden 100 eşik seviyesinin altına gerileyerek genel ekonomik görünüme ilişkin kötümser algının güçlendiğine işaret etti.

Endeksteki düşüşte tüm ana sektörlerde görülen gerileme etkili oldu. Tüketici güven endeksi Martta 0,8 oranında azalarak 85,0 seviyesine indi. Reel kesim güven endeksi 3,9 düşüşle 100,0 seviyesine gerilerken, hizmet sektörü güven endeksi 0,5 azalışla 113,2 olarak kaydedildi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi aynı dönemde 2,0 oranında düşüşle 113,6’ya inerken, inşaat sektörü güven endeksi de 3,9 gerileyerek 80,6 seviyesine indi. Böylece tüm alt sektörlerde güven kaybı gözlendi.

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alırken, 100’ün üzerindeki değerler genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor. Mart verisi bu çerçevede ekonomiye ilişkin genel beklentilerin zayıfladığına işaret etti.