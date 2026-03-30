Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir gözaltı daha yaşandı. Tutuklu belediye başkanı Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz gözaltındı. Oğuz ile beraber bir belediye çalışanın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Böcek'in şoförleri Aydın G. ve Özer U. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şoförlerin ardından belediyede özel kalem biriminde çalışan Yasin Y. de şoförlerin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

CEM OĞUZ KİMDİR?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz Antalya`da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi`nde İnşaat Mühendisliği programında tamamladı. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde 2005-2008 ve 2010-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2016-2020 yılları arasında ise İMO Genel Merkez yöneticiliği görevlerini yürüttü.

ŞOFÖRLER NE DEMİŞTİ?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in iki şoförü Aydın Günaydın ve Özer Uygun, “rüşvet” iddiası kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında, Böcek’in 15 Ocak 2024’te Manisa’da Ferdi Zeyrek ile görüşmesinden önce bir benzinlikte durduğu ve burada “rüşvet pazarlığı” yapıldığı öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan şoför ifadelerinde, benzinlikte herhangi bir görüşme ya da para alışverişine tanık olmadıkları, yalnızca mola verildiği belirtildi.