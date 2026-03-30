İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü

İSTANBUL'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada daha önce şehit olduğu duyurulan polis memuru kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Abone ol

İSTANBUL Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki polis servisi trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda polis memurunun yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı polislere müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ŞEHİT OLDU DENİLDİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği yaptığı ilk açıklamada 1 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 16 polisin yaralandığını duyurmuştu. Yaklaşık 2 saat sonra gelen son dakika açıklamada ise şehit olduğu duyurulan polisin hastanede kalp masajı ile hayata döndürüldüğü bildirildi.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şöyle:

- “Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır.

-Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.

-Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.”