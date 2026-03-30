Akbank akıllı saatlerle temassız ödeme ekosistemini genişletiyor

Akbank, Huawei Watch GT serisinin entegrasyonunu tamamlayarak NFC ile ödeme yapılabilen akıllı saat modelleri yelpazesini genişletti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, daha önce Huawei Watch 3 ve Watch 4 modelleri için getirdiği uygulamayı, aynı markanın Watch 5, Watch GT, Watch Fit ve Ultimate 2 serilerine de taşıdı.

Yeni entegrasyonla tüm Android cep telefonu sahibi Akbanklı Huawei kullanıcıları, POS cihazına akıllı saatlerini yaklaştırarak ödeme yapabilecek.

Giyilebilir teknolojilerle genişleyen ödeme altyapısı, Akbank'ın dijital bankacılık stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yeni entegrasyonla müşterilerine temassız ödeme deneyimi sunan banka, inovatif işbirlikleri ve teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılık çözümlerini sunmak için çalışmalar yürütüyor.

"Bankacılıkta yeni bir deneyim katmanı haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, geliştirdikleri inovasyon odaklı işbirlikleriyle, akıllı saatle ödeme deneyimini günlük hayatın doğal akışına taşıdıklarını belirtti.

Temassız ödemelerin hızla alışkanlığa dönüştüğü bir dönemde, giyilebilir teknolojilerin bankacılıkta yeni bir deneyim katmanı haline geldiğini aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Küresel giyilebilir ödeme pazarının 2032 yılına dek 245 milyar dolar hacme ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyümenin lokomotifi ise bugün işlemlerin yüzde 85'inden fazlasını karşılayan NFC teknolojisi ve akıllı saatler. Akbank Mobil temassız ödemeler içerisinde akıllı saat ödemelerinin payının son bir yılda yüzde 25'i aşan bir artışa sahip olması da bu trendin kuvvetli bir göstergesi. Akbank, bu küresel trendin ülkemizdeki öncüleri arasında. Bankacılığı, dijitalleşmeyle hayatın akışına doğal biçimde entegre etme stratejimizin bir yansıması olarak, Huawei ile Türkiye'de ilk olan bir entegrasyona imza atmıştık. Şimdi ise Huawei Watch GT entegrasyonunu tamamlayarak ülkemizde NFC ile ödeme yapılabilen tüm akıllı saatlere Akbank deneyimini taşıdık. Akbanklıları yeni nesil deneyimler ve yaşamın her anına değer katan çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz."