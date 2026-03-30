Türkiye Sigorta yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı hizmete sundu

Türkiye Sigorta, yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı (ESS) hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor.

ESS ile şirket, hem teminat hem de network yapısını kişiye özel seçimli hale getiriyor. ESS'den 0-64 yaş aralığındaki kişiler yararlanabiliyor.

Kişinin bütçesine en uygun sağlık sigortasını özgürce tasarlayabileceği ürün, kişilerin sağlıklarını güvence altına alırken standart planlar yerine kendi ihtiyacına göre istediği ürünü seçebilmesiyle öne çıkıyor.

Yeni sigorta ürününde teminat yapısı sepet mantığında çalışıyor. Sigortalı, kendi ihtiyacına göre dilediği teminatı, ek hizmeti tercih edebiliyor.

Yatarak tedavi, 'Özel Sağlık Sigortası' yapısında, 'Ayakta Tedavi' teminatı ise hem 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' hem de Özel Sağlık Sigortası yapısında olmakla sigortalı, istediği gibi paketini özelleştirebiliyor.

'Yatarak Tedavi' teminatında limitsiz, limitli, muafiyetli alternatifler mevcutken, Ayakta Tedavi teminatında ise limitli veya adetli seçenekler bulunuyor.

Doğum teminatı alternatifleri her plana eklenebiliyor, diş, gözlük, check up, yurt dışı teminatı ve özel hizmet paketi gibi ek teminatlar sunuluyor. Yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatlarında birbirinden farklı networkler seçilebiliyor.

Aile poliçelerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası için farklı ürün tercihleriyle birçok kombinasyonda poliçe satın alınabiliyor. Ebeveyn kendi teminat planını ve networkünü seçebiliyor, çocuğu için de farklı seçimler yapabiliyor.

Sigortalı, doğum teminatında bekleme süresini isterse kaldırabiliyor, yatarak tedavi ve ayakta tedavi için aynı poliçe içinde farklı network seçebiliyor.

Katılım paylı ve katılım payı olmadan yine isteğe göre ürününü oluşturabiliyor. Üründe 12 taksit avantajıyla ödeme seçeneği sunuluyor.

'Mevcuttaki ürün yapısını kişiye özel hale getirdik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, ESS'nin bireylerin kendi ihtiyaçlarına göre sigorta planlarını tasarlayabilmelerine olanak sağladığını belirtti.

Mevcuttaki ürün yapısını kişiye özel hale getirerek daha güçlü, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte ürünle sigortalıların yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Buldu, 'Bu kapsamda, kişisel alışveriş sepetine eklenebilir teminat yapıları, limitler, networkler, ek hizmet ve avantajlar içeren yeni ürünümüz ESS ile kalıpların dışına çıkarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Buldu, ESS ile pazarda özellikle 'aynı aile içinde kişi bazında farklı teminat, farklı kurum ağı, farklı limit kombinasyonu' tarafında iddialı yer almayı hedeflediklerini anlatarak, sigortalıların farklı sağlık modülleri arasından seçim yapabildiği, poliçeyi bütçeye göre genişletip daraltabildiği, özelleştirilebilir deneyim sunduklarını vurguladı.

Network seçiminin, ürünün en ağırlıklı yönü olduğuna dikkati çeken Buldu, 'Örneğin, Türkiye Sigorta portföy verilerimizi incelediğimizde, bireylerin ayakta tedavi hizmetlerinde genellikle evlerine veya iş yerlerine yakın sağlık kuruluşlarını tercih ettiği görülürken, cerrahi müdahaleler ve yatarak tedavi söz konusu olduğunda daha büyük, kurumsal ve yüksek kapasiteli başka hastanelere yönelme eğiliminin arttığı dikkati çekiyor.' değerlendirmesini yaptı.

Buldu, ESS ile sigortalıların alışkın olduğu, kendini iyi hissettiği yerde ihtiyacına göre ürün seçebileceği sağlık hizmeti alabileceğini kaydederek, yenilikçi ürünün, bireysel sigorta ürünlerini yaygınlaştırma, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma ve sürdürülebilir sağlık sigortası sistemi oluşturma vizyonlarının önemli parçası olacağına işaret etti.

Ürünün en güçlü farkının üç temel noktada toplandığını belirten Buldu, 'Birincisi, sadece 'ek teminat ekleme' yaklaşımının ötesine geçerek kişi bazında ürün mimarisi kurma iddiamız var. Örneğin, kendim için sadece yatarak tedavi ve gözlük teminatı, eşim için buna ek olarak doğum teminatı, büyük çocuğum için gözlük ve diş teminatı, küçük çocuğum için ayakta tedavi ve reçetesiz ilaç teminatı gibi kombinasyonlar oluşturulabileceğim.' değerlendirmesinde bulundu.

Buldu, birinci özellikle ESS'nin hibrit yapı, mix ve aile içi mikro-segmentasyon sunarak, ciddi fark yaratacağına inandıklarını aktararak, 'İkincisi, ürünümüzde sadece teminat modüllerini değil, anlaşmalı kurum ağı, teminat limitleri ve sigortalı katılım payı tercihlerini de birlikte kurgulama iddiasını taşıyoruz. Aynı poliçe çatısı altında network, limit ve ödeme yüzdesi seçimi ile ürünümüzün önemli bir üstünlüğü olacak.' ifadelerine yer verdi.

Üçüncü olarak müşteri davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlayan içgörüyle hareket ettiklerine işaret eden Buldu, şunları kaydetti:

'Ayakta tedavide sigortalının yakın lokasyondaki sağlık kuruluşlarını tercih edebilmesi, yatarak tedavide ise daha kurumsal ve yüksek kapasiteli hastaneler için geniş bir lokasyon ağına erişebilmesi mümkün olacak. Doğum teminatında ise suit oda gibi kişisel tercihlere alan tanıyan 'hastane seçme özgürlüğü' ekseninde bir ürün sunumu, müşterilerimize sunduğumuz temel değer önerilerinden biri olacak.'