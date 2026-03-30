İspanya'dan İran savaşı için helal olsun dedirten son dakika haberi

İRAN savaşında başından beri dik duruş sergileyen İspanya'dan gelen son dakika duyurusu dünya gündemine oturdu. İspanya, İran savaşına yönelik aldığı bu kararla ABD Başkanı Donald Trump'ı bir kez daha çıldırtacak. İspanya, İran savaşında kullanılan ABD uçaklarına hava sahasını tamamen kapattı. Bu kararla birlikte ABD uçakları ülkeyi terkediyor.

İSPANYA aldığı son dakika kararla İran’a yönelik operasyonlar nedeniyle ABD’ye karşı duruşunu güçlendirdi. Daha önce üslerini ABD kullanımına kapatan İspanya bu kez hava sahası için çok önemli bir karar aldı. Kararşu sözlerle duyuruldu:

-İran savaşına katılan uçaklara, uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle İspanya hava sahasını kapattık.

ABD uçakları ülkeyi terketti
İspanya, ABD ve İsrail uçaklarına hava sahasını tamamen kapatmasıyla birlikte Rota ve Moron’da bulunan 15 tanker uçağı üsleri terk ederek Fransa ve Almanya’ya hareket etti.

İspanya İran savaşında dik durdu
Hava sahasını kapatma kararı İspanya’nın çatışmaya dahil olmama politikası kapsamında alındı. Özellikle ABD'ye ait ve İran saldırılarında kullanılan askeri uçuşlar bu kapsamda değerlendiriliyor. İspanya Savunma Bakanı, ülkenin savaşa katkı sağlayacak hiçbir askeri operasyona destek vermeyeceğini vurguladı.

İspanya başbakanından Lübnan için İsrail'e tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den de Lübnan'daki saldırılar sebebiyle İsrail'e tepki gösterdi. Petro Sanchez, şunları söyledi:

-"Lübnan'da yeni bir kırmızı çizgi aşıldı. Saldırıda bir BM barış gücü askeri öldü, üçü ise yaralandı.
-Merminin kaynağının açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor ve İsrail hükümetini düşmanlıkları durdurmaya çağırıyoruz"

ÖNCEKİ HABERLER
İran ve Hizbullah eş zamanlı saldırdı İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinerisi yanıyor
Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturma açıldı duruşmada olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sıfır atık' paylaşımı
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı
Yılın bomba transferi: Osayi-Samuel Süper Lig devine 'evet' dedi
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı! Bu yılın teması gıda israfı
Türkiye Sigorta yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı hizmete sundu
Avrupa'nın 5 ülkesinde Baybaşin operasyonu! Tüm mallarına el konuldu
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
