Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sıfır atık' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü ile ilgili resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık.

İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında %60’a, 2053 yılında ise %70’e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı
Yılın bomba transferi: Osayi-Samuel Süper Lig devine 'evet' dedi
Yılın bomba transferi: Osayi-Samuel Süper Lig devine 'evet' dedi
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı! Bu yılın teması gıda israfı
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı! Bu yılın teması gıda israfı
Türkiye Sigorta yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı hizmete sundu
Türkiye Sigorta yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı hizmete sundu
Avrupa'nın 5 ülkesinde Baybaşin operasyonu! Tüm mallarına el konuldu
Avrupa'nın 5 ülkesinde Baybaşin operasyonu! Tüm mallarına el konuldu
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
Montella'dan Arda Güler'e özel görev
Montella'dan Arda Güler'e özel görev
Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...
Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...