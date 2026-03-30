İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı

İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran’dan atılan 11 balistik füze ve 27 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün İran’dan gelen 11 balistik füze ve 27 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplam 425 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1941 İHA’ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda, görev sırasında 2 asker ile BAE ordusuyla sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 8 sivilin de öldüğü ifade edilen açıklamada, çeşitli uyruklardan 178 kişinin yaralandığı aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini hedef alan tehditlere karşı tüm birimlerin yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

