Şimşek ve Karahan Londra'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Karahan, küresel finansın kalbi Londra’da dev yatırım gruplarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. İki isim, Türkiye’nin yeni ekonomi programını ve dezenflasyon sürecini uluslararası piyasalara bizzat anlatacak.

Türkiye’nin makroekonomik istikrar arayışı ve rasyonel politikalara dönüş süreci, küresel finans merkezlerinde karşılık bulmaya devam ediyor. Reuters’ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu hafta Londra’da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTILAR VE BİRE BİR TEMASLAR

Londra ziyareti kapsamında, dünyanın önde gelen fon yönetimi şirketleri, yatırım bankaları ve portföy yöneticileriyle bir dizi temas kurulması planlanıyor. Programın öne çıkan başlıkları şunlar:

Geniş katılımlı toplantılarda Türkiye’nin orta vadeli programı (OVP) ve yapısal reform ajandası sunulacak.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleriyle yapılacak bire bir görüşmelerde, doğrudan yatırımlar ve portföy girişleri masaya yatırılacak.

AJANDANIN MERKEZİNDE "EKONOMİK GÖRÜNÜM" VAR

Görüşmelerin ana eksenini, Türkiye’nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve cari açığı dizginleme stratejileri oluşturacak. Bakan Şimşek’in mali disiplin konusundaki vurgularını, Başkan Karahan’ın para politikasındaki sıkı duruş ve rezerv birikimi konusundaki teknik detaylarla desteklemesi bekleniyor.