Donald Trump'tan son dakika tehditler! Hürmüz Boğazı derhal açılmazsa...

İRAN savaşında ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamalar geldi. İran'ı 'anlaşma' için tehdit eden Trump, "Hürmüz Boğazı derhal “ticarete açık” hale getirilmezse" deyip yeni tehditler savurdu. Trump, elektriği, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı havaya uçurup yok edeceklerini söyledi.

İRAN savaşında ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya üzerinden yeni tehditler geldi. Taleplerini sıralayan Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa, İran'ı yok edeceklerini söyledi. Ajansların son dakika olarak geçtiği Trump'ın açıklaması şöyle:

-"Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir.

-Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır;

-Hürmüz Boğazı derhal “ticarete açık” hale getirilmezse, İran’daki “bulunuşumuzu” şimdiye kadar özellikle “dokunmadığımız” tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız.

-Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık “terör saltanatı” boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır."

Trump'ın asıl niyeti Hark Adası mı?

ABD Başkanı Donald Trump Financial Times'da bugün çıkan röportajında İran petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Trump, Hark adasındaki İran petrol varlıkları için bir 'Venezuela planına' hazır olduğunu belirtti. Trump "Sizinle dürüst olmam gerekirse en istediğim şey İran'daki petrolü almak; ABD'deki bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diye soruyor, onlar gerçekten aptal insanlar" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Hark adasının kolaylıkla ele geçirilebileceğini öne sürerek "bir kaç saatte adayı alabileceklerini" öne sürdü.

Pentagon asker yığıyor

Pentagon bölgeye Hark, Keşm ve Larak adalarını ele geçirip tutmak üzere eğitilmiş 10 bin asker gönderiyor. Cuma günü yaklaşık 3 bin 500 asker bölgeye giriş yaptı. Grubun içinde 2 binden fazla deniz piyadesi yer alıyor. 8. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce asker de olası operasyon için yola çıktı.

İran petrol ticaretinin yüzde 90'ını Hark Adası'ndan yapıyor.

İRAN ANLAŞMA İÇİN NE DİYOR?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklifin mantıksız olduğunu söyledi. Basın açıklaması yapan Bekayi şöyle dedi: