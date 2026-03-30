BIST 12.655
DOLAR 44,47
EURO 51,05
ALTIN 6.468,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Moymul Mahallesi'nde bulunan Taşkent Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş edilen İ.T. (15) ve İ.Y. (21), yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

7 ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ç, Ö.Ç, E.A, K.K, H.G. ile yaşları küçük M.A.Ö. ve Y.Ş, Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

