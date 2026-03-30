Evi satıp altın almayın! Uzmanı uyardı bu yatırım değil kumar

Küresel ve iç piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yatırım araçlarında büyük dalgalanmalar yarattı. Yaşanan dalgalanmaları fırsat olarak gören milyonlar harekete geçerken, kimileri evlerini satıp altın almaya kadar işi vardırdı. Uzmanlar ise evi satıp altın almayın diye uyarıyor.

AA'ya konuşan uzmanlar, rasyonel olmayan bu "hepsini tek karta yatırma" stratejisinin ailelerin dağılmasına ve kalıcı yoksulluğa yol açabileceği konusunda feryat ediyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, konutu spekülatif bir araçla aynı düzleme koymanın teknik bir hata olduğunu vurguluyor. Hepşen’e göre evi satıp tek bir varlığa geçmek şu üç dev riski doğuruyor:

Beklentinin Gerçekleşmemesi: Fiyatların umulanın aksine düşmesi veya yerinde sayması.

Yanlış Zamanlama: Zirveden alıp dipte yakalanma riski.

Geri Dönüş Riski: Sattığınız evi, kazansanız dahi artan fiyatlar ve kiralar nedeniyle bir daha asla yerine koyamama ihtimali.

"BU YATIRIM DEĞİL, KUMARDIR"

Gayrimenkul ekonomisinin deneyimli ismi Ahmet Büyükduman ise, yatırımın felsefesini hatırlatarak sert bir uyarıda bulundu: