BIST 12.668
DOLAR 44,47
EURO 51,02
ALTIN 6.473,70
HABER /  DÜNYA

İtalya'da ünlü tabloların bulunduğu özel bir vakfın müzesi soyuldu

İtalya’nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında, Magnani Rocca Vakfı’nın merkezi Villa dei Capolavori'de, toplam değeri 9 milyon avroyu bulan eserlerin çalındığı büyük bir soygun yaşandı.

Abone ol

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dünyanın farklı yerlerinden önde gelen eserlere ev sahipliği yapan Magnani Rocca Vakfı Müzesi, 22 Mart’ı 23'üne bağlayan gece yüzleri maskeli profesyonel bir çete tarafından kapıların zorlanarak açılması suretiyle 3 dakika içinde soyuldu.

Vakıftan yapılan açıklamada ise soygunun tam olarak başarıya ulaşamadığı belirtilerek, güvenlik sistemlerinin devreye girmesi ve jandarma ile özel güvenlik şirketinin hızlı müdahalesi sayesinde olayın hemen fark edilip daha büyük bir soygunun önlendiği ifade edildi.

Çalınan eserlerin arasında, ünlü Fransız ressamlar Pierre Augute Renoir'ın "Les Poissons", Paul Cezanne'nin "Tasse et plat de cerises" ile Henri Matisse'in "Odalisque sur la terrasse" isimli tablolarının da olduğu kaydedildi.

Söz konusu koleksiyonun, sanat tarihçisi Luigi Magnani'nin koleksiyonundan eserleri içerdiği ve İtalya'nın en önemli sanat kurumlarından birinin zengin koleksiyonunun parçası olduğu aktarıldı.

Olayın, İtalya'da, son yıllardaki en büyük sanat eseri hırsızlıklarından biri olduğu belirtildi.

