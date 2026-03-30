Casuslukla suçlanmıştı! İsmail Kaani uzun zaman sonra açıklama yaptı: Bölgenin yeni düzenine alışın

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin, İsrail adına casusluk yaptığı ve üst düzey İranlı yetkililerin suikastlarında rol oynadığı iddia edilmişti. Kaani uzun zaman sonra yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun vaadinin boşa çıktığını belirtip, "Bölgenin yeni düzenine alışın." ifadesini kullandı.

İran basınına göre İsmail Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı. Açıklamada Kaani, şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın."

Hamaney'in öldüğü saldırıdan sağ çıktı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Ali Hamaney'in öldüğü saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim olmuştu. Kaani, geçtiğimiz senelerde de İsrail'in iki saldırısından da kurtulmuştu. Bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetiklemişti. O dönemde de Kaani için 'ajan' iddiaları gündeme gelmişti. Mossad ise bu iddiaları reddetmişti. Mossad'dan yapılan açıklamada, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani "bizim casusumuz değil" açıklamasında bulunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

