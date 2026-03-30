BIST 12.626
DOLAR 44,47
EURO 50,98
ALTIN 6.506,26
HABER /  DÜNYA

Sisi’den Trump’a savaş çağrısı: Tek kişi sensin....

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump’a çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

Abone ol

İran, ABD-İsrail savaşı hız kesmeden devam ederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'a çarpıcı bir çağrıda bulundu.

'SAVAŞI DURDURABİLECEK TEK KİŞİ SİZSİNİZ'

Sisi, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri oluşturduğunu belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini" vurguladı. 

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump’a hitaben yaptığı konuşmada, “Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz.” ifadelerini kullandı.

'BİZE YARDIM ET'

Kahire’de düzenlenen ve enerji sektöründen yüzlerce şirket ile çok sayıda uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta konuşan Sisi, Trump’a doğrudan çağrıda bulunarak, “İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur.” dedi.

Sisi, savaşın enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Orta Doğu’daki krizin derinleşmesinin petrol, gübre ve tarım ürünleri fiyatlarını artıracağını belirten Sisi, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
