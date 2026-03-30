Tanju Özcan hapisten çıkamıyor! Mahkeme tutuklu kalmasına karar verdi

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta gözaltına alınan ve tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında Bolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk değerlendirme duruşması yapıldı. Duruşmaya şüphelilerin avukatları katıldı. Mahkeme, her iki isim için de tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararda, soruşturma dosyasındaki beyanlar, reklam sözleşmeleri ve ödemeler ile sözleşme imzalamayan marketlere yönelik denetim ve yaptırımlar dikkate alınarak “icbar suretiyle irtikap” suçuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Ayrıca delillerin henüz toplanma aşamasında olduğu, tanıklar üzerinde baskı kurulabileceği ve delillerin karartılma ihtimalinin devam ettiği gerekçeleriyle tutukluluğun sürdürülmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat’ta “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 2 Mart’ta tutuklanmış, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tanju Özcan ve Can görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

