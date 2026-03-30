Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan itibariyle çift haneli zam geliyor

İRAN savaşı Türkiye'deki enerji fiyatlarını da vurdu. 1 Nisan itibariyle elektrik ve doğalgaz ücretlerine çift haneli zam geliyor. Sektör kaynakları bu zammın yüzde 20'leri bulacağını bildiriyor.

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden doğal gaz ve elektrikte zam beklentisini gündeme taşıdı. Olcay Aydilek'in paylaşımına göre kulislerde, bugün üst düzeyde görüşme yapılacağı, 1 Nisan'dan geçerli elektrik ve doğal gaz tarifelerinin şekilleneceği konuşuluyor. Enerji ve Tabii kaynaklar bakanı da zam sinyali vermişti. Olcay Aydilek'in dediğine göre elektrik ve doğalgaz zammı çift hanelerde olacak. Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle: