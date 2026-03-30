Zelenskiy’den Paskalya için geçici ateşkes çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paskalya Bayramı süresince geçici ateşkes ilan edilmesine hazır olduklarını açıkladı. Zelenskiy, savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, Orta Doğu ülkeleriyle savunma alanında yeni işbirlikleri kurulduğunu da duyurdu.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan edilmesi yönünde hazır olduklarını bildirdi. Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, son günlerde Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ardından sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, ateşkes konusuna ilişkin olarak, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Körfez ülkeleriyle Ukrayna menşeli deniz insansız hava araçlarının tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu kapsamda Orta Doğu’daki müttefiklerle savunma alanındaki deneyimlerin paylaşılması için çeşitli anlaşmalar yapıldığını belirtti.