BIST 12.626
DOLAR 44,47
EURO 50,98
ALTIN 6.506,26
HABER /  DÜNYA

İtalya’dan Bayraktar TB3 hamlesi

İtalya’dan Bayraktar TB3 hamlesi

İtalyan Donanması, Bayraktar TB3 insansız hava aracını Cavour uçak gemisine entegre etmeyi planlayarak hava gücünü artırmaya hazırlanıyor.

Abone ol

İtalyan Donanması uçak gemisi tabanlı insansız hava araçları yeteneklerini genişletme yolunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, Bayraktar TB3 sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Donanma bu sistemi Cavour uçak gemisi üzerinden işletmeyi planlıyor.

Bergotto'nun "Biliyorsunuz ki bu şirket Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla satın alma işlemi Leonardo aracılığıyla gerçekleşecek. Bu, Cavour (uçak gemisi) üzerine entegre edilebilir. Bu da hem gözetleme hem de silah taşıma imkanı sağlar" dediği aktarıldı.

TB3'ÜN İLK AVRUPALI MÜŞTERİSİ

Bu hamleyle İtalya, yaygın olarak ihraç edilen Bayraktar TB2'nin deniz versiyonu olan TB3'ün ilk Avrupalı ​​müşterisi olmaya hazırlanıyor. TB3'ün ilk müşterisi Endonezya olmuştu. Endonezya, hem karada konuşlandırılabilen hem de gemide konuşlandırılabilen varyantlarını tedarik etmeyi planlamıştı. İtalya'nın bu platformu seçmesi, uçak gemilerinde konuşlandırılabilen operasyonel insansız hava araçlarına (UCAV) yönelik artan Avrupa ilgisinin altını çiziyor.

NATO TATBİKATINDA GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gösterileri dünyada ilgi çekmeye devam ediyor. NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında, TCG Anadolu'dan konuşlandırılan TB3 insansız hava araçları, istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz görevleri de dahil olmak üzere çeşitli yeteneklerini sergilemişti.

Baykar ve Leonardo'nun özellikle Avrupa'da teknolojileri entegre etmeyi ve pazara erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan iş birliği içinde olduğu vurgulanan haberde; TB3'ün İtalyan Donanması'na denizde sabit kanatlı insansız taarruz ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) yeteneği kazandıracağı belirtildi.

BAYRAKTAR TB3

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Baykar tarafından geliştirilen millî ve özgün bir silahlı insansız hava aracı sistemidir. Kısa pistli uçak gemilerinden otonom olarak kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle deniz konuşlu harekâtlar için özel olarak tasarlanmıştır. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra, kanat altına entegre edilen akıllı mühimmatlar sayesinde taarruz görevlerini de etkin biçimde icra edebilmektedir.

Sistem; Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS) haberleşme yetenekleri sayesinde geniş mesafelerde uzaktan komuta edilebilmekte, bu sayede hem yakın hem de uzun menzilli görevlerde yüksek operasyonel esneklik sağlamaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri

  • 8.35 Metre Uzunluk

  • 14 Metre Kanat Açıklığı

  • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

  • 1600 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

  • 24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

  • Otomatik İniş ve Kalkış

  • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

  • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

ÖNCEKİ HABERLER
Belçika’da dizel fiyatı rekor kırdı
Belçika’da dizel fiyatı rekor kırdı
Özkan Yalım'ın CHP üyeliği askıya alındı, disipline sevk edildi
Özkan Yalım'ın CHP üyeliği askıya alındı, disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye gelen 4. füze havada önlendi
MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye gelen 4. füze havada önlendi
İsmail Saymaz Özkan Yalım rezaleti için patladı: CHP bir yıldır biliyormuş!
İsmail Saymaz Özkan Yalım rezaleti için patladı: CHP bir yıldır biliyormuş!
MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar oldu
MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar oldu
Kütahya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Kütahya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Evi satıp altın almayın! Uzmanı uyardı bu yatırım değil kumar
Evi satıp altın almayın! Uzmanı uyardı bu yatırım değil kumar
Tanju Özcan hapisten çıkamıyor! Mahkeme tutuklu kalmasına karar verdi
Tanju Özcan hapisten çıkamıyor! Mahkeme tutuklu kalmasına karar verdi
Edirne'de takside yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile sürücü tutuklandı
Edirne'de takside yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile sürücü tutuklandı
Zelenskiy’den Paskalya için geçici ateşkes çağrısı
Zelenskiy’den Paskalya için geçici ateşkes çağrısı
Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan itibariyle çift haneli zam geliyor
Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan itibariyle çift haneli zam geliyor