İtalya’dan Bayraktar TB3 hamlesi

İtalyan Donanması, Bayraktar TB3 insansız hava aracını Cavour uçak gemisine entegre etmeyi planlayarak hava gücünü artırmaya hazırlanıyor.

İtalyan Donanması uçak gemisi tabanlı insansız hava araçları yeteneklerini genişletme yolunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, Bayraktar TB3 sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Donanma bu sistemi Cavour uçak gemisi üzerinden işletmeyi planlıyor.

Bergotto'nun "Biliyorsunuz ki bu şirket Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla satın alma işlemi Leonardo aracılığıyla gerçekleşecek. Bu, Cavour (uçak gemisi) üzerine entegre edilebilir. Bu da hem gözetleme hem de silah taşıma imkanı sağlar" dediği aktarıldı.

TB3'ÜN İLK AVRUPALI MÜŞTERİSİ

Bu hamleyle İtalya, yaygın olarak ihraç edilen Bayraktar TB2'nin deniz versiyonu olan TB3'ün ilk Avrupalı ​​müşterisi olmaya hazırlanıyor. TB3'ün ilk müşterisi Endonezya olmuştu. Endonezya, hem karada konuşlandırılabilen hem de gemide konuşlandırılabilen varyantlarını tedarik etmeyi planlamıştı. İtalya'nın bu platformu seçmesi, uçak gemilerinde konuşlandırılabilen operasyonel insansız hava araçlarına (UCAV) yönelik artan Avrupa ilgisinin altını çiziyor.

NATO TATBİKATINDA GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gösterileri dünyada ilgi çekmeye devam ediyor. NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında, TCG Anadolu'dan konuşlandırılan TB3 insansız hava araçları, istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz görevleri de dahil olmak üzere çeşitli yeteneklerini sergilemişti.

Baykar ve Leonardo'nun özellikle Avrupa'da teknolojileri entegre etmeyi ve pazara erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan iş birliği içinde olduğu vurgulanan haberde; TB3'ün İtalyan Donanması'na denizde sabit kanatlı insansız taarruz ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) yeteneği kazandıracağı belirtildi.

BAYRAKTAR TB3

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Baykar tarafından geliştirilen millî ve özgün bir silahlı insansız hava aracı sistemidir. Kısa pistli uçak gemilerinden otonom olarak kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle deniz konuşlu harekâtlar için özel olarak tasarlanmıştır. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra, kanat altına entegre edilen akıllı mühimmatlar sayesinde taarruz görevlerini de etkin biçimde icra edebilmektedir.

Sistem; Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS) haberleşme yetenekleri sayesinde geniş mesafelerde uzaktan komuta edilebilmekte, bu sayede hem yakın hem de uzun menzilli görevlerde yüksek operasyonel esneklik sağlamaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri

8.35 Metre Uzunluk

14 Metre Kanat Açıklığı

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

1600 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler