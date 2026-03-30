Irak'ta Şii lider Sadr'dan ABD-İsrail'e karşı ülke genelinde gösteri çağrısı

Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, ABD-İsrail saldırganlığına karşı ülke genelinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Sadr'ın el yazısıyla yayımlanan açıklamada, "Siyonist-Amerikan saldırganlığına tepki göstermek ve barış talebinde bulunmak amacıyla önümüzdeki cumartesi günü, tüm bileşenleriyle Irak halkını bütün vilayetlerde gösteri düzenlenmeye çağırıyorum." ifadeleri kullanıldı.
Gösterilerin barışçıl olmasını isteyen Sadr, eylemler sırasında yalnızca Irak bayraklarının taşınmasını talep etti.