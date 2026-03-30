Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan sözlerine karşılık 500 bin TL tazminat davası açtıklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel’in Erdoğan’ı hedef alan sözlerine karşılık 500 bin TL tazminat davası açtıklarını duyurdu.
Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."