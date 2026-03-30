Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel’in Erdoğan’ı hedef alan sözlerine karşılık 500 bin TL tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir’de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Eskişehir’de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Casuslukla suçlanmıştı! İsmail Kaani uzun zaman sonra açıklama yaptı: Bölgenin yeni düzenine alışın
Casuslukla suçlanmıştı! İsmail Kaani uzun zaman sonra açıklama yaptı: Bölgenin yeni düzenine alışın
Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası...
Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası...
MİT, 12 yıldır aranan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Zelenskiy'den Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes çağrısı
Zelenskiy'den Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes çağrısı
İtalya'da ünlü tabloların bulunduğu özel bir vakfın müzesi soyuldu
İtalya'da ünlü tabloların bulunduğu özel bir vakfın müzesi soyuldu
İstanbul'da yağışın etkisiyle toprak kaymaları yaşandı
İstanbul'da yağışın etkisiyle toprak kaymaları yaşandı
Irak'ta Şii lider Sadr'dan ABD-İsrail'e karşı ülke genelinde gösteri çağrısı
Irak'ta Şii lider Sadr'dan ABD-İsrail'e karşı ülke genelinde gösteri çağrısı
Hasbi Dede taciz etmişti! 16 yaşındaki Tuana kazada öldü sürücü bakın kim çıktı
Hasbi Dede taciz etmişti! 16 yaşındaki Tuana kazada öldü sürücü bakın kim çıktı
Savaşın gidişatını değiştirecek hamle: İran'dan Rusya ve Çin'e tarihi rest!
Savaşın gidişatını değiştirecek hamle: İran'dan Rusya ve Çin'e tarihi rest!
Garanti BBVA TL İhracat Kredisi'ni dijital kanallardan erişilebilir hale getirdi
Garanti BBVA TL İhracat Kredisi'ni dijital kanallardan erişilebilir hale getirdi
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Yakıtta "karne" dönemi başlayacak
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Yakıtta "karne" dönemi başlayacak