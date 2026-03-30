Garanti BBVA TL İhracat Kredisi'ni dijital kanallardan erişilebilir hale getirdi

Garanti BBVA, dış ticaret ve ihracat finansmanında müşterilerine daha hızlı ve kolay bir deneyim sunmak amacıyla 'TL İhracat Kredisi'ni dijital kanallardan da erişilebilir hale getirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihracat yapan şahıs firmaları ve tüzel müşteriler, şubeye gitmeden krediye ulaşabiliyor ve hem mevcut limitleri kapsamında hem de limitleri yoksa limite başvurarak işlemlerini hızlı şekilde tamamlayabiliyor.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasına sahip olan kredi, 24 aya varan vadelerle kullanılabiliyor ve ihracat faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesine imkan sağlıyor.

Söz konusu dijitalleşme adımı, Garanti BBVA'nın dış ticaret finansmanı alanındaki yetkinliğini ve dijital bankacılık gücünü pekiştiriyor. Banka, ihracat finansmanı ihtiyacı olan müşteriler için hem kolay hem de hızlı bir çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, dijital kanallar üzerinden sundukları hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişlettiklerini belirtti.

Onaran, TL İhracat Kredisi'nin dijital kanallarda kullanılabilir hale gelmesiyle ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını kesintisiz ve kolay şekilde karşılayarak işlerini büyütmeye odaklanabileceklerini vurgulayarak, 'Hedefimiz finansal hayatlarının her adımında müşterilerimizin yanlarında olmak. Müşterilerimizin tüm işlemlerini zahmetsiz ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Yakıtta "karne" dönemi başlayacak
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Yakıtta "karne" dönemi başlayacak
Şekerbank'a EFSE'den 50 milyon avroluk kaynak
Şekerbank'a EFSE'den 50 milyon avroluk kaynak
Altın ve gümüşte 'Hindistan' ayarı! Dikkat! Büyük dalgalanma kapıda
Altın ve gümüşte 'Hindistan' ayarı! Dikkat! Büyük dalgalanma kapıda
İsrail duyurdu: Kudüs'te kiliseye kısıtlı izin Mescid-i Aksa kapalı kalacak
İsrail duyurdu: Kudüs'te kiliseye kısıtlı izin Mescid-i Aksa kapalı kalacak
İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı
İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı
Donald Trump'tan son dakika tehditler! Hürmüz Boğazı derhal açılmazsa...
Donald Trump'tan son dakika tehditler! Hürmüz Boğazı derhal açılmazsa...
Medipol'den kalp masajı açıklaması: Doğru uygulama başarı şansını artıyor
Medipol'den kalp masajı açıklaması: Doğru uygulama başarı şansını artıyor
Rusya'dan İngiliz diplomat için sınır dışı kararı
Rusya'dan İngiliz diplomat için sınır dışı kararı
Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘Genç Ofis’ açıldı
Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘Genç Ofis’ açıldı
Sosyal medyada İran ve Lübnan iddiası hızla yayıldı DMM'den açıklama geldi
Sosyal medyada İran ve Lübnan iddiası hızla yayıldı DMM'den açıklama geldi
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Şimşek ve Karahan Londra'ya gidiyor
Şimşek ve Karahan Londra'ya gidiyor