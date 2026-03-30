Şekerbank'a EFSE'den 50 milyon avroluk kaynak

Şekerbank, Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE) ile 50 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki birçok önde gelen kalkınma finans kuruluşunun yatırımcısı olduğu EFSE ile sağlanan kredi, Türkiye'de sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemek üzere farklı dilimler halinde kullanılacak.

Toplamda 7 yıla kadar vadeli ve EFSE'nin "Yeşil Liste" kriterleriyle uyumlu olarak Türkiye'de kullandırılan "ilk sürdürülebilir tarım kredisi" olma özelliği taşıyan kaynağın 20 milyon avroluk ilk dilimi, sürdürülebilir tarım projelerinin desteklenmesinin yanı sıra KOBİ ve küçük işletmelerin finansmanında değerlendirilecek.

Söz konusu kaynakla sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak Şekerbank, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ ve küçük işletmeler dahil finansmana erişimi sınırlı kesimlere desteğini artırarak sürdürecek.

"Türkiye'nin anahtar bankası" algısını teyit etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, kredi anlaşmasının, Şekerbank'ın tarım bankacılığında ve kapsayıcı finansmanda uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları nezdindeki Türkiye'nin anahtar bankası algısını teyit ettiğini aktardı.

Galpin, "Birçok ülkenin kalkınma finans kuruluşunun yatırımcısı olduğu EFSE fonuyla Şekerbank'a sağlanan bu kaynak, içinden geçtiğimiz küresel dalgalanma döneminde de uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği desteğin aralıksız sürdüğünü gösteren değerli bir işlem oldu." ifadelerini kullandı.

EFSE Portföy Direktörü Jasminka Begert de anlaşmanın, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik gerçekleştirdikleri ilk yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bu finansmanın temel amacı, modern, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımsal yatırımları desteklemek ve aynı zamanda çiftçilerin, küçük tarım işletmelerinin ve kırsal KOBİ'lerin finansmana erişimini genişletmek." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın ve gümüşte 'Hindistan' ayarı! Dikkat! Büyük dalgalanma kapıda
Altın ve gümüşte 'Hindistan' ayarı! Dikkat! Büyük dalgalanma kapıda
İsrail duyurdu: Kudüs'te kiliseye kısıtlı izin Mescid-i Aksa kapalı kalacak
İsrail duyurdu: Kudüs'te kiliseye kısıtlı izin Mescid-i Aksa kapalı kalacak
İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı
İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı
Donald Trump'tan son dakika tehditler! Hürmüz Boğazı derhal açılmazsa...
Donald Trump'tan son dakika tehditler! Hürmüz Boğazı derhal açılmazsa...
Medipol'den kalp masajı açıklaması: Doğru uygulama başarı şansını artıyor
Medipol'den kalp masajı açıklaması: Doğru uygulama başarı şansını artıyor
Rusya'dan İngiliz diplomat için sınır dışı kararı
Rusya'dan İngiliz diplomat için sınır dışı kararı
Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘Genç Ofis’ açıldı
Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘Genç Ofis’ açıldı
Sosyal medyada İran ve Lübnan iddiası hızla yayıldı DMM'den açıklama geldi
Sosyal medyada İran ve Lübnan iddiası hızla yayıldı DMM'den açıklama geldi
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Şimşek ve Karahan Londra'ya gidiyor
Şimşek ve Karahan Londra'ya gidiyor
İspanya'dan İran savaşı için helal olsun dedirten son dakika haberi
İspanya'dan İran savaşı için helal olsun dedirten son dakika haberi
İran ve Hizbullah eş zamanlı saldırdı İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinerisi yanıyor
İran ve Hizbullah eş zamanlı saldırdı İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinerisi yanıyor