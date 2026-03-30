Altın ve gümüşte 'Hindistan' ayarı! Dikkat! Büyük dalgalanma kapıda

Hindistan, dünya altın ve gümüş talebinde kritik bir rol oynuyor. SEBI’nin yeni düzenlemesi ile fonların değerlemeleri artık Hindistan iç piyasasındaki fiyat hareketlerini yansıtacak. Bu karar kısa vadede Hindistan piyasasında fiyatların küresel piyasa fiyatlarından ayrışmasına neden olabilir

Hindistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Kurulu (SEBI), yatırım fonlarının altın ve gümüş varlıklarını artık Londra yerine yerel borsa spot fiyatlarına göre değerleyeceğini açıkladı. Uzmanlar, Hindistan’ın büyük talebinin küresel altın ve gümüş fiyatları üzerinde dolaylı baskı yaratabileceğini, fiyatların kısa vadede volatilitesinin (dalgalanmanın) artabileceğini belirtiyor.

KÜRESEL FİYATLAR ÜZERİNDE DOLAYLI BASKI YARATACAK

Hindistan’daki ETF ve fonların alım talepleri, yerel spot fiyatları yukarı çekebilir. Bu durum, büyük altın ve gümüş alıcılarından biri olarak Hindistan’ın etkisiyle uluslararası fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratabilir.

DALGALANMA ARTACAK

Fonların yerel fiyatları esas alması, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının Hindistan’daki fon değerlemelerine doğrudan yansımasını sağlayacak. Bu da hem yerel hem de küresel piyasalarda fiyat volatilitesini artırabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Küresel yatırımcılar, Hindistan spot fiyatlarını yakından takip ederek pozisyonlarını ayarlayabilir özellikle ETF ve fon talebindeki artış, altın ve gümüşün uluslararası fiyatlarını etkileyebilir. Özetle, Hindistan’ın fon değerlemesinde yerel fiyatları baz alması, küresel piyasalar için doğrudan bir fiyat belirleyici olmasa da, kısa vadede altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

