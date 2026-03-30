Medipol'den kalp masajı açıklaması: Doğru uygulama başarı şansını artıyor

Başakşehir’deki kazada kalbinin durduğu belirtilen ve yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen polis memuru, kalp masajı ve resüsitasyon konusunu yeniden gündeme taşıdı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, ani kalp durmalarında profesyonel ve zamanında yapılan müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtip, eğitimi olmayan kişilerin ise öncelikle hastayı güvenli şekilde solutmaya çalışıp vakit kaybetmeden 112’yi araması gerektiğini söyledi.

Başakşehir’de meydana gelen kazada kalbinin durduğu belirtilen ve yapılan resüsitasyonmüdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memurunun ardından, kalp masajı ve yeniden canlandırma uygulamaları bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, ani kalp durmalarında profesyonel kişilerce yapılan müdahalenin yaşamsal önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp durması gibi kritik durumlarda resüsitasyon, yani yeniden canlandırma ya da CPR uygulamalarının doğru kişiler tarafından yapıldığında son derece başarılı sonuçlar verebildiğini belirtti. Özellikle genç hastalarda olumlu geri dönüşlerin daha sık görülebildiğini ifade eden Boztosun, bazı vakalarda 45 dakika, 1 saat, hatta 1,5 saate kadar yeniden canlandırma uygulandığını ve ehil ellerde hastaların yeniden hayata döndürülebildiğini kaydetti.

Boztosun, burada en önemli unsurun zamanında ve doğru müdahale olduğuna dikkat çekerek, “Ne kadar erken kalp masajı, ne kadar erken solunum desteği ve ne kadar erken müdahale edilirse hem sağ kalım hem de kalbin ve beynin yeniden fonksiyon kazanması açısından o kadar iyi sonuçlar elde ediliyor” mesajını verdi.

“Eğitiminiz yoksa önce hastayı rahat nefes alır hâle getirin”

Kalp masajı konusunda eğitimi olmayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bilal Boztosun, bilinçsiz müdahalenin ciddi riskler doğurabileceğini söyledi.

Böyle durumlarda ilk olarak hastanın rahat nefes alabileceği bir pozisyona getirilmesi gerektiğini belirten Boztosun, boynu sıkan kravat, bağ ya da kıyafetlerin gevşetilmesini, hastanın uygun bir ortama alınmasını ve kusma varsa akciğerlere kaçışı önleyecek şekilde pozisyon verilmesini önerdi.

Bu ilk adımların ardından mutlaka 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Boztosun, deneyimli sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaların sağ kalım oranının çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

“Gecikme başarı şansını azaltıyor”

İnsanların yoğun bulunduğu halı sahalar, konser alanları, stadyumlar ve benzeri kalabalık ortamlarda da benzer acil durumlarla karşılaşılabildiğini belirten Boztosun, bu tür olaylarda profesyonel müdahalenin belirleyici rol oynadığını söyledi. Doğru kalp masajı, yeterli solunum desteği ve gerekli durumlarda uygun tıbbi destekle başarılı sonuçlar alınabildiğini dile getiren Boztosun, müdahalede yaşanan gecikmenin ise tabloyu ağırlaştırdığını aktardı.

Beynin uzun süre oksijensiz kalmasının ciddi risk oluşturduğunu belirten Boztosun, kalp yeniden çalışsa bile beynin aynı şekilde toparlanamayabileceğini söyledi. Bu nedenle ani kalp durmalarında saniyelerin bile büyük önem taşıdığına işaret etti.

“Yanlış müdahale zarar verebilir”

Prof. Dr. Bilal Boztosun, her bilinç kaybı ya da nöbet tablosunun kalp durması anlamına gelmeyebileceğini de hatırlattı. Bazen epilepsi ya da sara nöbeti geçiren hastalara kalp krizi geçiriyor düşüncesiyle yanlış müdahale yapılabildiğini belirten Boztosun, bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Vatandaşların yalnızca bu konuda profesyonel eğitim aldıysa müdahalede bulunması gerektiğini vurgulayan Boztosun, aksi durumda en doğru adımın hastayı güvenli tutmak ve vakit kaybetmeden 112’yi aramak olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
Kolu kırılan Victor Osimhen'den Galatasaray yönetimine rest! Kesin kararını verdi
Foto Galeri Kolu kırılan Victor Osimhen'den Galatasaray yönetimine rest! Kesin kararını verdi Galeriye Gözat
Rusya'dan İngiliz diplomat için sınır dışı kararı
Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘Genç Ofis’ açıldı
Sosyal medyada İran ve Lübnan iddiası hızla yayıldı DMM'den açıklama geldi
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Şimşek ve Karahan Londra'ya gidiyor
İspanya'dan İran savaşı için helal olsun dedirten son dakika haberi
İran ve Hizbullah eş zamanlı saldırdı İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinerisi yanıyor
Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturma açıldı duruşmada olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sıfır atık' paylaşımı
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı
Yılın bomba transferi: Osayi-Samuel Süper Lig devine 'evet' dedi
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı! Bu yılın teması gıda israfı
