Küresel oyuncu haline gelen Limak Holding 50 yaşında

Temelleri 1976 yılında atılan ve bugün üç kıtada 14 ülkede 50 bine yakın çalışanıyla küresel bir oyuncu haline gelen Limak Holding, 50’nci yılını Antalya’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.

İnşaattan enerjiye, turizmden çimento ve teknolojiye kadar birçok sektörde, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ölçekli projelere imza atan Limak Holding, 50’nci kuruluş yıl dönümünü 17-18 Nisan’da Antalya’da düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı.

Limak çalışanları ile iş, bürokrasi, medya ve sanat dünyasından çok sayıda davetliye Limak Holding Kurucu Başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Yönetim Kurulu Üyeleri Batuhan Özdemir ve Serdar Bacaksız ev sahipliği yaptı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yarım asırlık deneyim ve birikimin Limak’ın gelecek 50 yılına ışık tuttuğunu belirtti. Özdemir, “Limak, 50 yıl önce iki yol arkadaşının kurduğu bir hayalle, cesaretle ve büyük bir inançla yola çıktı. Çok güçlü bir mirasla ikinci 50 yılımıza adım atıyoruz. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve güçlü yönetişim eksenlerinde 2076’ya uzanan ‘Gelecek 50 Yıl’ımıza hep birlikte şekillendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Geleceği birlikte kuracağız”

Konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği günden bu yana çok büyük bir yapıya liderlik etmenin sorumluluğunu aldığını vurgulayan Ebru Özdemir, Limak’ın başarısının temelinde değişim ve dönüşüme uyumun yattığını belirtti. Özdemir, şöyle devam etti:

“Burada 50 yılı konuşurken en güçlü his şu; bu bir eşik. Önümüzdeki dönemi nasıl kuracağımıza hep birlikte karar verdiğimiz bir an. Yarım asır önce atılan ilk adım bugün Türkiye’den Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya on binlerce insanın birlikte ürettiği bir ekosisteme dönüştü. Bu yolculukta bizi ileriye taşıyan şey sadece yaptığımız işler olmadı; birlikte başarma kültürümüz, değişime uyum sağlama cesaretimiz ve güçlü bir aidiyet duygumuz var.

Şimdi birikimimizi daha geniş bir etki alanına dönüştürme zamanı. Bu noktada neyi nasıl yaptığımız kadar, neden yaptığımız da her zamanki gibi belirleyici olacak. İkinci kuşak liderler olarak yarım asırlık bu sağlam temelin üzerine uzun zamandır emek verdiğimiz dört yapı taşı olan dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sosyal etki ve kurumsallaşmayı ekliyoruz. Biz bunları ayrı başlıklar olarak görmüyor, Limak DNA’sının doğal bir parçası olarak ele alıyoruz. Önümüzdeki 50 yılda geleceği yine birlikte kuracağız.”

“Hayallerimizden ilerideyiz”

Limak’ın 50’nci yıl kutlamasında konuklara hitap eden Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, “Yola çıkarken kurduğumuz hayallerin ötesindeyiz. Geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz en kıymetli şey, ortaya konan eserlerden önce o eserlerin arkasındaki emek ve birlikte verilen mücadele. Biz Limak’ı kurarken hiçbir zaman sadece ticari bir başarı hedeflemedik. Amacımız ülkemize kalıcı eserler kazandırmak, bu topraklara değer katmaktı. Bugün dünyanın dört yanında altyapı ve yaşam alanlarından köprülere, havalimanlarından stadyumlara kadar yürüttüğümüz projelerde Türk bayrağını dalgalandırmak, bizim için en büyük gurur kaynağı. Şirketi bugünlere getiren en önemli güç ise birlikte çalıştığımız, birlikte üreten Limak ailesidir. 50 yıl önce atılan temelin, aynı değerler ve birlik duygusuyla daha uzun yıllar boyunca yol göstermeye devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Zorlukları dayanışmayla aştık”

Limak’ın temellerini 1976’da atan diğer isim olan Limak Holding Kurucu Başkanı Sezai Bacaksız da “Limak, her zaman dayanışmayla büyüyen, zorlukları birlikte aşan bir yapı oldu. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları güçlü kurumsal yapımızla geleceğe taşımak en önemli önceliğimiz. Amacımız, yalnızca bugünü yöneten değil, nesiller boyu varlığını sürdürecek bir yapı oluşturmak. Gelecek 50 yılda da ülkemize değer katan, uluslararası alanda söz sahibi olan ve Türk mühendisliğini küresel ölçekte temsil eden projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Limak Filarmoni’den 50’nci yıl performansı

Programın açılışında Limak Filarmoni Orkestrası ile sahne alan ünlü tenor Murat Karahan, tüm katılımcıların coşkuyla eşlik ettiği mini bir konser verdi. Farklı disiplinlerden isimlerin ilham verici konuşmalarına da ev sahipliği yapan programda; liderlik, dayanıklılık ve değişime uyum gibi başlıklar ele alındı. Pasifik Okyanusu’nu geçen ilk görme engelli gezgin Mitsuhiro Iwamoto, ‘Fırtınada Liderlik: Karanlıkta Yol Almak’ başlıklı konuşmasında, kendi yolculuğundan örneklerle zorlukların kararlılık ve cesaretle nasıl aşılabileceğini aktardı. Prof. Dr. Acar Baltaş ise ‘Teknoloji Çağında Liderlik’ başlıklı konuşmasıyla, hızla değişen dünyada yöneticilerin yalnızca teknik bilgiyle değil, insan odaklı yaklaşım ve güçlü iletişim becerileriyle fark yaratabileceğine dikkat çekti.

İbrahim Selim’in sunduğu 50’nci Yıl Buluşması programı kapsamında, grubun yarım asırlık serüvenini anlatan belgeselin özel gösterimi yapıldı. Programda, farklı disiplinlerden konuşmacıların yanı sıra Limak çalışanları, kurucuları ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı özel paneller düzenlendi. Programın finalinde ise Enbe Orkestrası davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.