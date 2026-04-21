Konut kredisinde yeni dönem! Merkez Bankası hamlesi sonrası oranlar değişti...
Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle küresel para politikalarında sıkılaşma artarken, Türkiye’de de Merkez Bankası’nın mesajları konut kredisi faizlerini yukarı çekti. Peki, konut kredilerinde son durum nedir? İşte banka banka konut kredileri...
Türkiye’de de Merkez Bankası’nın mesajları konut kredisi faizlerini yukarı çekti. Mart sonunda %2.49 seviyelerinde olan en düşük faiz oranları, nisan itibarıyla büyük ölçüde ortadan kalktı ve %2.64 ile %3.00 bandına yükseldi. Faiz artışı, kredi maliyetlerini ciddi şekilde artırırken; 1 milyon TL kredi için toplam geri ödeme yaklaşık 280 bin TL yükseldi. Buna rağmen konut kredisine talep güçlü seyrini koruyor.
Konut alma hayaliyle vatandaşlar kredi faizlerini araştırırken, bankalardaki hızlı değişim ihtiyaç sahiplerini üzecek cinsten. Orta Doğu’da savaşın başlamasıyla birlikte küresel çapta merkez bankalarının para politikaları değişirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da ‘sıkı duruş’ mesajı vermesi bankalar tarafında faizleri yükseltti.
UCUZ KREDİ NEREDEYSE KALMADI
Mart sonunda bankalarda en düşük kredi faizleri %2.49 ile %2.55 seviyesinde iken, nisan sonunda bu oranları bulabilmek neredeyse hayal oldu. Şu anda sadece bir kamu bankası %2.49 faiz verirken, diğer tüm kamu ve özel bankalarda oranlar belirgin şekilde yükseldi.
FAİZDE YÜKSELİŞ HIZLANDI
Şu anda özel bankalarda en düşük faiz oranı %2.64 seviyesindeyken, diğer bankalarda oranlar %2.67, %2.80, %2.96, %2.99 ve %3.00’ün üzerinde değişkenlik gösteriyor.
‘KAMU BANKALARINDA LİMİTLER DÜŞÜK’
Peki kredi faizleri %2.00 seviyelerine ne zaman inecek? Son faiz yükselişi ile birlikte 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin ödemeleri ne kadar arttı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Bankalarda kredi maliyetlerinde artış devam ediyor. Özel bankalarda mart ayında oranlar %2.65 seviyelerinde iken şimdi %2.75 seviyelerine geldi. Kamu bankalarında %2.49 faiz oranı varken de kamu bankalarında kredi verme oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Faiz oranı %2.49 olsa da yüksek limitte kredi çıkmıyor.