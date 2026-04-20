IMF en güçlü 20 ekonomiyi açıkladı: Türkiye listeye bakın kaçıncı sıradan girdi
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Nisan 2026 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü raporu, Türkiye'nin küresel ekonomideki yerinde yaşanan yukarı yönlü hareketliliği gözler önüne serdi.
IMF projeksiyonları, Türkiye'nin 2026 yılında da 1 trilyon 640,2 milyar dolarlık ekonomi büyüklüğüne ulaşarak bu konumunu koruyacağına işaret ediyor.
Türkiye'nin dünya ekonomisi içindeki toplam payının ise 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi yüzde 1,23 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
Türkiye'nin ulaştığı bu ekonomik büyüklük, ekonomi yönetiminin iç piyasaya yönelik öngörüleriyle de büyük bir paralellik gösteriyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yılı GSYH'si 1 trilyon 569 milyar dolar olarak hedeflenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayında açıkladığı verilerde ise bu rakam 1 trilyon 596,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.