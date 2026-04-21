Sandoz Türkiye 2025 yılı İhracat Şampiyonları Listesinde üçüncü sırada

Abone ol

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) 2025 yılı İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, Hilton Mall of İstanbul Convention Center'da gerçekleşti. 2025 yılı rakamlarına göre ilaç kategorisinde Sandoz Türkiye bu yıl 110 milyon doların üzerindeki ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer aldı.



Sandoz META Bölgesi ve Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “70. yılımızı kutladığımız 2025'te Türkiye'ye bağlılığımızı bu ödül ile ayrıca taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Uzun yıllardır yer aldığımız bu listedeki yerimizi her sene pekiştiriyoruz. Zorlu pazar koşullarına rağmen 2025 sonu ihracat rakamımız 110 milyon doların üzerine çıktı. Bu kesintisiz başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Dünya genelindeki 18 üretim merkezi en büyük üç tesisimizden biri olarak yer alan Gebze fabrikamızda üretilen ilaçlarımız, Kanada ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla ülkede hastalara ulaşıyor.



Şirketin yakın dönemde gerçekleştirilen son yatırımının da ABD pazarına giriş açısından kritik öneme sahip FDA onay süreciyle paralel ilerlemesi bekleniyor.



Sandoz Gebze Üretim Tesisi Başkanı Didem Gelen yaptığı açıklamada, ‘Gebze tesisimiz, Sandoz'un global üretim ağı içinde stratejik konumuyla ilk üç tesis içinde yer alıyor ve milyonlarca hastanın tedaviye erişimini destekliyor. Son dönemdeki 80 milyon dolarlık yatırımımızla kapasitemizi 15 milyar tablete çıkarma yolunda ilerlerken hem Türkiye'nin ihracat gücünü artırıyor hem de dünya genelinde daha fazla hastaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.