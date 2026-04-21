Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi. Tuncay Sonel, emniyette 3 gün süren sorgusunda oğlunun Gülistan Doku'yu tanımadığını iddia etmişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı. Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

Tuncay Sonel'in emniyetteki ifadesi

3 gün boyunca emniyette sorgulanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, ifadesinde oğlunun da Gülistan Doku’yu tanımadığını belirterek, “Sevgilisi ya da herhangi bir ilişkisi olsa baz kayıtlarında çıkması gerekir” dedi. Oğlunun baz sinyali verdiği yerle ilgili iddialara da yanıt veren Sonel, söz konusu bölgenin yoğun bir cadde olduğunu belirterek, "Orası hareketli bir cadde, oğlum da geçmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZ İDDİASI HAKKINDA BİLGİM YOK"

27 Aralık 2019 Günü gençlik merkezinden ayrıldıktan sonra Uğurcan'la görüşmelerine ve gizli tanığın ifadesindeki Gülistan'ın tecavüze uğradığına ilişkin bilgisi olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Sonel, bu konularla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyerek "Belki bir sınav belki bir doğum günü veya başka bir olaya ilişkin konuşmuş olabilirim. Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur." dedi.

EŞYALARI YOK ETME İDDİASINI REDDETTİ

Gülistan Doku'ya ait eşyaların intihar algısını yaratmak amacıyla yok edildiği ve barajda ele geçen reçete ve el yazılı not ile Sonel'in 5 Ocak akşamı bulunduğu bölgenin aynı yer olduğunun tespit edilmesine ilişkin soruyla ilgili olarak ise Sonel, "Belirttiğim gibi Doku'yu tanımıyorum ki eşyalarını bileyim. Biz orada araçlarla hareket halinde olurduk. Orada araç ile durulabilecek bir yer yoktu." şeklinde yanıt verdi.

GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA KİM NEYLE SUÇLANIYOR? *Tuncay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi. Gözaltına alındı. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek ve cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor.

*Mustafa Türkay Sonel: Vali Tuncay Sonel’in oğlu. Tutuklandı. Gülistan Doku’ya tecavüz etmekle, hamile olduğunu öğrenince de öldürmekle suçlanıyor.

*Erdoğan Elaldı: İl Özel İdaresi çalışanı. Gülistan Doku ile en son temas kuran kişi. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

*Gökhan Ertok: İhraç edilmiş bir polis. “Gülistan Doku’nun telefon verilerine erişip son mesaj trafiğini silmekle (Kişisel verileri ele geçirip delil yok etmekle) ve suçluyu kayırmakla” suçlanıyor. Tutuklandı.

*Şükrü Eroğlu: Vali Tuncay Sonel’in koruması. Valiyle birlikte soruşturmayı yanlış yönlendirip cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor. Tutuklandı.

*Çağdaş Özdemir: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi. Gülistan Doku’nun muayene için gittiği hastanenin yöneticisi ve hastane görüntülerini sildirmekle suçlanıyor.

*Süleyman Önal ve Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi’nde teknik personel. Kamera kayıtlarını silmekle suçlanıyorlar.

*Uğurcan Açıköz: Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temas eden isimlerden biri.

*Zeynal Abakarov: Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temasta. Baş zanlılar arasında.

*Cemile Yücer ve Engin Yücer: Zeynal Abakarov’un annesi ve üvey babası. Suç delillerini yok etmek ve gizlemekle suçlanıyor.

*Umut Altaş: Baş şüphelilerden. Yurt dışına gitmiş. İtirafları soruşturmaya yön verdi.

*Celal Altaş ve Nurşen Arıkan: Umut Altaş’ın anne babası. Delilleri karartmakla suçlanıyorlar.

11 zanlı tutuklanmıştı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.