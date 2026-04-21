Eski polisin ifadesi çıktı! Eski vali şüpheliye 3 aylık 5 yıldızlı otel tatili

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Doku’nun 2020’de kaybolması sonrası yeniden açılan soruşturmada 10 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest kaldı. Oğlu Mustafa Türkay’ın tutuklandığı soruşturmada eski Vali Tuncay Sonel ile o dönem Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında eski polis Engin Yücer'in ifadesindeki detaylar ise dikkat çekti...

Gülistan Doku soruşturmasında eski polis Engin Yücer, Gülistan’ın eski sevgilisi Zeinal Abakarov’un önce yurt dışından eski Vali Sonel’in talebiyle Türkiye’ye getirildiğini öne sürdü. 

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Asayiş Müdürü Ertuğrul Arslan’ın evine gelerek Antalya için kendilerini ikna ettiğini aktaran Yücer, “Belek’te 5 yıldızlı otelde 3 ay konakladık. Misafirlerimizi de ağırladık” dedi.

Yücer, otelle bazı emniyet mensupları ve yakınlarının da konakladığını söyledi. Eşinin kendisine Zeinal ile Gülistan’ın ortak hesabından internette “KYK yurt” diye Google araması yapıldığını söylediğini anlatan Yücer, Zeinal’ın kendisine “Gülistan yaşıyor ya da birisi arama yapmış’ dediğini, bunun üzerine Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimini aradığını ve onlara iletilmesi için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettiğini ancak o telefondan bir daha haber alamadığını söyledi.

ESKİ ​VALİ SONEL’İN İFADESİ ÇIKTI

Vali Sonel ifadesinde Doku’yu hiç görmediğini söylerken, “Kendisini tanımıyorum. Oğlum da tanımıyor. Sevgilisi olsa, baz kayıtlarında çıkması lazım. Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur” dedi. Öte yandan Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un ifadesinde ise Doku’nun 3 saat boyunca aradığı sorusuna “Telefonum sessizdeydi” diye konuştu.

