Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran'la yapılması planlanan ateşkes görüşmeleriyle ilgili art arda açıklamalar yaptı.

Amerikan haber portalı Axios, İran'la görüşmeler için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bugün Pakistan'a gideceğini yazdı. Müzakerelere temkinli yaklaşan İran yönetiminin görüşmelere katılmak için ön koşuluysa Hürmüz'deki ablukanın kalkması.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yapılması planlanan ikinci tur müzakere belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı, günü açıklama üstüne açıklama yaparak geçirdi. Önce The New York Post gazetesine konuşan Trump, "Müzakerelerde ilerleme sağlanırsa İranlı liderlerle görüşmeye hazırım." dedi. Trump, görüşmeleri yapmaları gerektiğini belirtti.

Müzakere katılacak heyete Başkan Yardımcısı James David Vance'in liderlik edeceğini duyurdu.

Amerikan Başkanı bir kez daha İran'ın nükleer silahtan kurtulması gerektiğini aktardı. Tahran'ın şartlara uyması halinde harika bir ülke olabileceğini açıkladı.

“SAVAŞA İSRAİL İKNA ETMEDİ”

Sonraki açıklamalarını ise sosyal medya hesabından yaptı. Kendisini İran'la savaşa İsrail'in ikna etmediğini belirtti.

Kararında İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırılarının etkili olduğunu vurgularken, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı şeklindeki ömür boyu sürdürdüğüm görüşümü pekiştirdi." dedi.

“SAVAŞI BÜYÜK FARKLA KAZNAIYORUM”

Trump sosyal medya hesabındaki bir paylaşımında da İran'la imzalanacak anlaşmanın 2015'teki nükleer anlaşmadan daha iyi olacağını iddia etti.

Amerikan Başkanı, anlaşma yapmak için baskı altında olmadığını söylerken, "Savaşı büyük farkla kazanıyorum. İran donanmasının, hava kuvvetlerinin füze ve uçak savunma sistemlerinin yok edildiğini görüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı herhangi bir anlaşma olmadıkça kaldırmayacağını da vurguladı. İran'ın burada günlük 500 milyon dolar zarar ettiğini öne sürdü.

Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle, yüzlerce geminin petrol almak için ABD'ye yöneldiğini de öne sürdü.

TAHRAN'DAN HALA NET YANIT YOK

Tahran'dan ise müzakerelere katılacaklarına ilişkin hala olumlu bir yanıt gelmedi. Cumhrubaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'ye olan geçmişe dayalı güvensizliğin sürdüğünü açıklarken, "Washington'dan gelen çelişkili mesajlar İran'ın teslim olmasını istediklerini gösteriyor." ifadesini kullandı. İran halkının zorbalığa boyun eğmeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. ABD'nin yasa dışı ve çelişkili tutumlarının diplomasi ile bağdaşmadığını söyledi.

İran Dışişleri sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin İran bayrakları gemiyi vurmasının ve Hürmüz Boğazı'nda devam eden Amerikan ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.

İRAN'I İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, İranlı heyetin Hürmüz'deki son gelişmelere rağmen 2. tur müzakereler için ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini söyledi.

Pakistan'ın müzakerelerin 21 Nisan Salı günü yapılabilmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiği ifade edildi.

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak da ABD ile İran arasında nükleer program konusundaki farklılıkların çözülmediğini, İran'ın füze programı dahil “savunma kabiliyetlerinin" müzakerelere açık olmadığını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasının İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerini zedelediği ifade edildi.

Pakistan ordusu komutanı Asım Münir'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve Münir'in Hürmüz ablukasının görüşmelere engel olduğunu söylediği ifade edildi. Pakistan güvenlik kaynakları Trump'ın Münir'in tavsiyesini dikkate alacağını söylediğini aktardı.