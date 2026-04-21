Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha çıktı. Konuya ilişkin detayları Sinan Burhan anlattı. Burhan tv100'de Mansur Yavaş'ın gündeminde istifanın olduğunu iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. tv100 yayınında konuşan Sinan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, Yavaş’la ilgili dosyaların bir kısmı savcılığa intikal ederken, Etimesgut’taki tartışmalı yol ve “sanat çalışması” projesine ilişkin yeni bir soruşturma izni verildi.

ETİMESGUT'TAKİ YOL ÇALIŞMASI

Sinan Burhan tv100 yayınında şunları söyledi:

-Mansur Yavaş’la ilgili 32 dosya var, 7 tanesi savcılığa intikal etti. Bunlardan bir tanesi de Etimesgut’taki yol çalışması, sanat çalışması denilen birtakım düzenlemeler. Bununla ilgili olarak Yavaş, böyle bir soruşturmanın olmadığını söyledi ama var. Benim aldığım bilgi çerçevesinde bakanlık makamınca 1 Nisan 2026 tarihinde İstasyon caddesindeki sanat çalışmasının ihale çerçevesinde sonuçlandırılmadığı, ihale yapıldıktan sonra yüklenici firmanın talebi doğrultusunda bazı değişiklikler yapılarak yüklenici firmaya çıkar sağlandığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmiş.

40 MİLYON LİRALIK MENFAAT İDDİASI

-Belki bu konu belediyeye ulaşmamıştır ama soruşturma izni verilmiş.

-Buradaki ana konu şu: Yol çalışması ve inşaat yapılırken çelik yapılar kullanılması gerekirken betonarme kullanılınca verilen sözler tutulmamış oluyor. Firmanın korunup kollanmasıyla ilgili 40 milyon liralık bir menfaat sağlandığı ifade ediliyor. Bu ve diğer soruşturma izinleri konuları da süreci hızlandırıyor.

MANSUR YAVAŞ'IN GÜNDEMİNDE İSTİFA VAR

Sinan Burhan, 'önemli görüşmeler yaptım' diyerek aldığı bomba kulis bilgisini de paylaştı. İddiasına göre Mansur Yavaş istifa edebilir. İşte söyledikleri:

-"Önemli görüşmeler yaptım. Mansur Yavaş, tünelden önce son çıkış olarak görüyor.

- Özgür Özel'in muhalefet tarzını yetersiz buluyor. Şu andaki salon toplantıları ve mitinglerinin yetersiz olduğunu belirtiyor. Özel ile baş başa yapabileceği bir konuşmayı halka açık bir alanda yapıyor.

-Yarın olası bir mutlak butlan kararı gelirse Mansur Yavaş ne CHP'de kalır ne yeni bir partiye gider. Bağımsız kalır, üçüncü bir yolun adayı olur. Bu onun sinyalini veren bir konuşma.

-Bir sine-i millet ifadesi olabilir. Mansur Yavaş'ın gündeminde bir istifa var. Yavaş öyle bir hareket yapalım ki etkili olsun diyor.

- Demokratik sivil itaatsizliği sonuna kadar kullanalım. Mansur Yavaş'ın gündeminde istifa var, bu çok net. Mansur Yavaş'ın kendi istifasından bahsetmiyorum. İstifa müessesini çalıştıralım diyor. Onu da vurgulamak isterim."