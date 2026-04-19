BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,82
ALTIN 6.966,26
HABER /  GÜNCEL

ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha

İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmanın Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla Yavaş ve 11 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Soruşturmanın Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Yavaş hakkında partisinin seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla hakkında soruşturma izni verilmişti.

Soruşturma izni verilmesinin ardından kameralar karşısına geçen Yavaş, "'Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır ve cezai hükümleri var.' Bu, Seçim Kanunu. Peki bunu yapanlara ne oluyor? 'Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz' diyor. Sayın müfettiş, bu kanunu bilmiyor musunuz siz? Sayın Bakan, kanun hükmü bu kadar açık. Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?" ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şok rapor! 100 yıl içinde 37 şehir yok olacak, 2'si Türkiye'den
Foto Galeri Şok rapor! 100 yıl içinde 37 şehir yok olacak, 2'si Türkiye'den Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e çıkardı
Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e çıkardı
Bakan Gürlek duyurdu! 500 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi
Bakan Gürlek duyurdu! 500 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi
Nihat Kahveci'den Galatasaray için şampiyonluk iddiası
Nihat Kahveci'den Galatasaray için şampiyonluk iddiası
Trump'tan Netanyahu'ya büyük övgü! "Zamanı çok manidar"
Trump'tan Netanyahu'ya büyük övgü! "Zamanı çok manidar"
Turnuvada feci kaza! Cirit sporcusu ağır yaralandı, at öldü
Turnuvada feci kaza! Cirit sporcusu ağır yaralandı, at öldü
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"
Kredi kartı kullananlar dikkat! Düzenleme askıya alındı, değişmeyecek
Kredi kartı kullananlar dikkat! Düzenleme askıya alındı, değişmeyecek
Öğrenci yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı
Öğrenci yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı
İran: "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
İran: "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
Otomobil bariyere saplandı!
Otomobil bariyere saplandı!