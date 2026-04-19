ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha

İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla Yavaş ve 11 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Soruşturmanın Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Yavaş hakkında partisinin seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla hakkında soruşturma izni verilmişti.

Soruşturma izni verilmesinin ardından kameralar karşısına geçen Yavaş, "'Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır ve cezai hükümleri var.' Bu, Seçim Kanunu. Peki bunu yapanlara ne oluyor? 'Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz' diyor. Sayın müfettiş, bu kanunu bilmiyor musunuz siz? Sayın Bakan, kanun hükmü bu kadar açık. Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?" ifadelerini kullanmıştı.